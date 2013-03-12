Урал
мин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Чухлей
Андрей Чухлей
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
15'
65
-
Герк
Анатолий Герк
46
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Астафьев
Максим Астафьев
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
74
Запасные
-
Помогаев
Семен Помогаев
-
Кот
Игорь Кот
-
Ревякин
Алексей Ревякин
-
Щаницин
Александр Щаницин
-
Петрович
Бранимир Петрович
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
-
Бирюков
Михаил Бирюков
Волгарь
мин
-
Намашко
Станислав Намашко
90
-
Зуйков
Сергей Зуйков
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Терехов
Сергей Терехов
67
-
Жиров
Александр Жиров
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Машуков
Аслан Машуков
68
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
90
-
Романенко
Владимир Романенко
80
-
Антипенко
Александр Антипенко
78
Запасные
-
Сафронов
Павел Сафронов
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Калешин
Игорь Калешин
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
-
Пилиев
Ника Пилиев
-
Алхазов
Александр Алхазов