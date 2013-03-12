Енисей
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
63
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
90
-
Буш
Лауренциу Буш
84
-
Алексеев
Сергей Алексеев
73
-
Базанов
Алексей Базанов
90
Запасные
-
Круг
Евгений Круг
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Никитин
Алексей Никитин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Чадов
Вячеслав Чадов
-
Роденков
Юрий Роденков
Торпедо
мин
-
Князев
Иван Князев
90
-
Скепский
Денис Скепский
86
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Молодцов
Артем Молодцов
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Войнов
Денис Войнов
76
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
90
-
Лабукас
Тадас Лабукас
78
Запасные
-
Лунев
Андрей Лунев
-
Самсонов
Артем Самсонов
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
-
Большаков
Денис Большаков
-
Дикьяра
Джозеф Дикьяра
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс