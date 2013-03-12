Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
-
Скавыш
Максим Скавыш
71'
77
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
67
-
Волков
Максим Волков
61
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Курбанов
Шамиль Курбанов
-
Сальников
Андрей Сальников
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Марущак
Кирилл Марущак
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
-
Гацко
Андрей Гацко
Химки
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
90
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Кподо
Эдвард Кподо
90
-
Соболев
Владимир Соболев
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Песегов
Евгений Песегов
90
-
Комков
Михаил Комков
79
-
Бреев
Сергей Бреев
76'
90
-
Михалев
Илья Михалев
90
Запасные
-
Дебле
Серж Дебле
-
Куканос
Александр Куканос
-
Будаков
Александр Будаков
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Даниловский
Сергей Даниловский
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
-
Панюков
Андрей Панюков