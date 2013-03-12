Шинник
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
89
-
Мичков
Дмитрий Мичков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
71
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
64'
68
-
Дудченко
Константин Дудченко
59
Запасные
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
-
Стешин
Евгений Стешин
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
Малоян
Артур Малоян
Салют
мин
-
Яркин
Александр Яркин
83
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Алборов
Мирза Алборов
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
90
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза
58
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
90
Запасные
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Сикач
Степан Сикач
-
Жирный
Иван Жирный
-
Кобенко
Андрей Кобенко
-
Афонин
Вадим Афонин
-
Яковлев
Максим Яковлев
-
Носов
Александр Носов