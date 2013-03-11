Нефтехимик
мин
-
Махмутов
Руслан Махмутов
90
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Бочаров
Никита Бочаров
59
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Морозов
Сергей Морозов
90
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Джалилов
Алишер Джалилов
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
85
-
Нуров
Георгий Нуров
90
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
46
Запасные
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
-
Уридия
Мераби Уридия
-
Галиакберов
Руслан Галиакберов
-
Мирзаев
Даврон Мирзаев
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Платика
Михаил Платика
Ротор
мин
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Фомин
Семен Фомин
80
-
Ваганов
Сергей Ваганов
13'
73
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
-
Коротаев
Александр Коротаев
53'
70
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
86
Запасные
-
Арлашин
Денис Арлашин
-
Шумилин
Сергей Шумилин
-
Малышев
Александр Малышев
-
Меркулов
Михаил Меркулов
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Алейник
Олег Алейник
-
Глушков
Никита Глушков