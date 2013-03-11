Сочи
мин
-
Мамаев
Юрий Мамаев
78
-
Андреев
Максим Андреев
90
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
76
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Егоров
Сергей Егоров
78
-
Мязин
Андрей Мязин
90
Запасные
-
Есин
Владимир Есин
-
Лопес Хуэска
Карлос Даниэль Лопес Хуэска
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
-
Семенов
Алексей Семенов
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
СКА-Хабаровск
мин
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Ерохин
Александр Ерохин
54'
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
46
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
13'
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Агапов
Александр Агапов
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
Зураев
Эльбрус Зураев
-
Григалашвили
Шота Григалашвили
-
Радченко
Александр Радченко
-
Никифоров
Владислав Никифоров