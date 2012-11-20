Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Захирович
Аднан Захирович
46
-
Татарчук
Владимир Татарчук
61
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
80
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
90
-
Болов
Руслан Болов
73
Запасные
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Абазов
Руслан Абазов
-
Замалиев
Наиль Замалиев
-
Балов
Рустам Балов
-
Чеботару
Евгений Чеботару
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
Енисей
мин
-
Кучук
Алексей Кучук
90
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Никитин
Алексей Никитин
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
39
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
5'
90
-
Алексеев
Сергей Алексеев
90
Запасные
-
Рожков
Павел Рожков
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Чуперка
Валерий Чуперка
-
Сурнев
Роман Сурнев
-
Чадов
Вячеслав Чадов
-
Роденков
Юрий Роденков