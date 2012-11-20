Томь
мин
-
Астахов
Виталий Астахов
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Николов
Пламен Николов
90
-
Терентьев
Денис Терентьев
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
46
-
Бендзь
Сергей Бендзь
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
77
-
Баженов
Никита Баженов
46
Запасные
-
Вашек
Петр Вашек
-
Башилов
Михаил Башилов
-
Строев
Виктор Строев
-
Башкиров
Евгений Башкиров
-
Зотов
Александр Зотов
-
Черевко
Александр Черевко
-
Погребняк
Кирилл Погребняк
Уфа
мин
-
Кобозев
Евгений Кобозев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Путилин
Сергей Путилин
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Маляров
Никита Маляров
75
-
Михеев
Андрей Михеев
88
-
Васильев
Александр Васильев
46
-
Данилов
Сергей Данилов
90
-
Маркосов
Михаил Маркосов
90
Запасные
-
Изотов
Дмитрий Изотов
-
Василенко
Александр Василенко
-
Аликин
Павел Аликин
-
Тишкин
Максим Тишкин
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Галыш
Виталий Галыш
-
Киреев
Антон Киреев