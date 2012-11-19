Торпедо
мин
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Федоров
Максим Федоров
86
-
Лунев
Андрей Лунев
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
1'
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Мищенко
Михаил Мищенко
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
44'
90
Запасные
-
Фомичев
Валентин Фомичев
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Довбня
Александр Довбня
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
-
Большаков
Денис Большаков
-
Козлов
Андрей Козлов
-
Кортава
Дмитрий Кортава
Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
89
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
46
-
Ревякин
Алексей Ревякин
78'
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
45'
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
4'
90
Запасные
-
Арапов
Дмитрий Арапов
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
-
Чухлей
Андрей Чухлей
-
Петрович
Бранимир Петрович
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Бирюков
Михаил Бирюков