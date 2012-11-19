Волгарь
мин
-
Печник
Андрей Печник
81
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
64
-
Машуков
Аслан Машуков
60
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
85'
90
-
Романенко
Владимир Романенко
74
-
Антипенко
Александр Антипенко
90
Запасные
-
Морейра Сильва
Элисон Пьер Морейра Сильва
-
Шаров
Сергей Шаров
-
Тузовский
Роман Тузовский
-
Сагдатуллин
Илья Сагдатуллин
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Секрет
Антон Секрет
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
Шинник
мин
-
Смирнов
Артем Смирнов
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
83
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
58
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
90
-
Алхазов
Александр Алхазов
35'
72
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Зайка
Яков Зайка
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Ндри
Алли Ндри
-
Стешин
Евгений Стешин
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов