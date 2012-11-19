Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Дегтев
Денис Дегтев
83
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Калешин
Евгений Калешин
54'
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
31
-
Цуканов
Сергей Цуканов
3'
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Кобенко
Андрей Кобенко
90
-
Алборов
Мирза Алборов
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
90
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
90
Запасные
-
Курачинов
Азамат Курачинов
-
Сикач
Степан Сикач
-
Старков
Вадим Старков
-
Яковлев
Максим Яковлев
-
Носов
Александр Носов
-
Бажев
Амир Бажев
-
Бурмистров
Дмитрий Бурмистров
Нефтехимик
мин
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
90
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
90
-
Махмутов
Руслан Махмутов
90
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
90
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Морозов
Сергей Морозов
90
-
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
-
Джалилов
Алишер Джалилов
90
-
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
-
Бочаров
Никита Бочаров
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Куликов
Александр Куликов
-
Устинов
Виталий Устинов
-
Дзахов
Давид Дзахов
-
Нуров
Георгий Нуров
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов