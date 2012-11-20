Химки
мин
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
90
-
Филатов
Валентин Филатов
88
-
Даниловский
Сергей Даниловский
90
-
Кузнецов
Андрей Кузнецов
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Соболев
Владимир Соболев
67'
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Комков
Михаил Комков
68
-
Воронкин
Артем Воронкин
90
-
Гвазава
Леван Гвазава
90
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
85
Запасные
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Андрианов
Сергей Андрианов
-
Котов
Сергей Котов
-
Скобляков
Сергей Скобляков
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
Сочи
мин
-
Матрахов
Евгений Матрахов
34
-
Лопес Хуэска
Карлос Даниэль Лопес Хуэска
60
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
90
-
Андреев
Максим Андреев
90
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Мязин
Андрей Мязин
90
Запасные
-
Скворцов
Николай Скворцов
-
Усанов
Максим Усанов
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
-
Семенов
Алексей Семенов
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин