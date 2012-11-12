Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Чухлей
Андрей Чухлей
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
46
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
-
Манучарян
Эдгар Манучарян
82
Запасные
-
Арапов
Дмитрий Арапов
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
-
Петрович
Бранимир Петрович
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
-
Кобялко
Антон Кобялко
-
Бирюков
Михаил Бирюков
Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
87
-
Болов
Руслан Болов
75
-
Гошоков
Арсен Гошоков
90
Запасные
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Абазов
Руслан Абазов
-
Замалиев
Наиль Замалиев
-
Балов
Рустам Балов
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго