Енисей
мин
-
Кучук
Алексей Кучук
46
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
73'
90
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
82
-
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
90
-
Алексеев
Сергей Алексеев
90
Запасные
-
Рожков
Павел Рожков
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Чуперка
Валерий Чуперка
-
Сурнев
Роман Сурнев
-
Алиев
Азер Алиев
СКА-Хабаровск
мин
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Арзуманян
Роберт Арзуманян
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Зюзин
Максим Зюзин
90
-
Зуев
Константин Зуев
61
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
-
Радченко
Александр Радченко
19'
67
Запасные
-
Агапов
Александр Агапов
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
-
Удалый
Игорь Удалый
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Мамтов
Хасан Мамтов
-
Басиев
Валерий Басиев
-
Никифоров
Владислав Никифоров