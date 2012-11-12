Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
70
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
59
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
77'
90
Запасные
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
-
Ткебучава
Давид Ткебучава
-
Джатиев
Донат Джатиев
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Левшин
Владимир Левшин
Томь
мин
-
Астахов
Виталий Астахов
90
-
Николов
Пламен Николов
90
-
Терентьев
Денис Терентьев
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Бендзь
Сергей Бендзь
90
-
Строев
Виктор Строев
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
28'
82
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Баженов
Никита Баженов
62
-
Голышев
Павел Голышев
41'
72
Запасные
-
Вашек
Петр Вашек
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Башкиров
Евгений Башкиров
-
Димидко
Александр Димидко
-
Зотов
Александр Зотов
-
Черевко
Александр Черевко
-
Погребняк
Кирилл Погребняк