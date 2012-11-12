Уфа
мин
-
Кобозев
Евгений Кобозев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Кириллов
Юрий Кириллов
62
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Маляров
Никита Маляров
90
-
Михеев
Андрей Михеев
46
-
Данилов
Сергей Данилов
90
-
Маркосов
Михаил Маркосов
61'
90
Запасные
-
Изотов
Дмитрий Изотов
-
Путилин
Сергей Путилин
-
Василенко
Александр Василенко
-
Тишкин
Максим Тишкин
-
Васильев
Александр Васильев
-
Галыш
Виталий Галыш
Ротор
мин
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Ионов
Илья Ионов
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Шумилин
Сергей Шумилин
51
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Васянович
Андрей Васянович
89
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Пугин
Алексей Пугин
90
-
Ваганов
Сергей Ваганов
65
-
Рылов
Артур Рылов
71
Запасные
-
Арлашин
Денис Арлашин
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Фомин
Семен Фомин
-
Глушков
Никита Глушков
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко