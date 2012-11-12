Нефтехимик
мин
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
19'
90
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
90
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
90
-
Махмутов
Руслан Махмутов
40'
90
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Морозов
Сергей Морозов
90
-
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
-
Джалилов
Алишер Джалилов
90
-
Портнягин
Игорь Портнягин
90'
90
Запасные
-
Котляров
Алексей Котляров
-
Пискунов
Антон Пискунов
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Куликов
Александр Куликов
-
Дзахов
Давид Дзахов
-
Нуров
Георгий Нуров
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
Волгарь
мин
-
Ридель
Владимир Ридель
90
-
Печник
Андрей Печник
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
66
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Машуков
Аслан Машуков
90
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
54
-
Бекетов
Артем Бекетов
68
-
Чочиев
Алан Чочиев
90
-
Антипенко
Александр Антипенко
83'
90
Запасные
-
Морейра Сильва
Элисон Пьер Морейра Сильва
-
Шаров
Сергей Шаров
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
-
Романенко
Владимир Романенко
-
Секрет
Антон Секрет
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков