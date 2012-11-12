Шинник
мин
-
Смирнов
Артем Смирнов
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
46
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
46
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
46
-
Дудченко
Константин Дудченко
90'
90
-
Алхазов
Александр Алхазов
68'
84'
90
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Зайка
Яков Зайка
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Ндри
Алли Ндри
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Торпедо
мин
-
Федоров
Максим Федоров
77
-
Лунев
Андрей Лунев
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
72
-
Мищенко
Михаил Мищенко
90
-
Молодцов
Артем Молодцов
90
-
Газинский
Юрий Газинский
28'
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
39'
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
75
Запасные
-
Фомичев
Валентин Фомичев
-
Епифанов
Алексей Епифанов
-
Довбня
Александр Довбня
-
Самсонов
Артем Самсонов
-
Шумейко
Виталий Шумейко
-
Большаков
Денис Большаков
-
Кортава
Дмитрий Кортава