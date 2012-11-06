СКА-Хабаровск
мин
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
74
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Соловей
Михаил Соловей
66
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
66
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Зюзин
Максим Зюзин
57
-
Славнов
Роман Славнов
90
Запасные
-
Дебле
Серж Дебле
-
Агапов
Александр Агапов
-
Арзуманян
Роберт Арзуманян
-
Зуев
Константин Зуев
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Мамтов
Хасан Мамтов
-
Радченко
Александр Радченко
Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Чухлей
Андрей Чухлей
85
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
90
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
54
-
Гогниев
Спартак Гогниев
12'
62'
87
Запасные
-
Арапов
Дмитрий Арапов
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
-
Петрович
Бранимир Петрович
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
-
Бирюков
Михаил Бирюков
-
Манучарян
Эдгар Манучарян