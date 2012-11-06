Томь
мин
-
Астахов
Виталий Астахов
90
-
Николов
Пламен Николов
90
-
Терентьев
Денис Терентьев
90
-
Бендзь
Сергей Бендзь
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
25'
75
-
Димидко
Александр Димидко
78
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
61
-
Голышев
Павел Голышев
19'
90
Запасные
-
Вашек
Петр Вашек
-
Сосновский
Сергей Сосновский
-
Строев
Виктор Строев
-
Башкиров
Евгений Башкиров
-
Зотов
Александр Зотов
-
Черевко
Александр Черевко
-
Погребняк
Кирилл Погребняк
Химки
мин
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
90
-
Филатов
Валентин Филатов
90
-
Даниловский
Сергей Даниловский
90
-
Кузнецов
Андрей Кузнецов
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Соболев
Владимир Соболев
90
-
Померко
Алексей Померко
53'
90
-
Гвазава
Леван Гвазава
90
-
Комков
Михаил Комков
90
-
Бреев
Сергей Бреев
55
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
20'
66
Запасные
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Кобзарь
Евгений Кобзарь
-
Котов
Сергей Котов
-
Скобляков
Сергей Скобляков
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев