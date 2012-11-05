Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
58'
90
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
68
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
42'
79
-
Болов
Руслан Болов
90
-
Гошоков
Арсен Гошоков
84
Запасные
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Абазов
Руслан Абазов
-
Замалиев
Наиль Замалиев
-
Балов
Рустам Балов
-
Коронов
Игорь Коронов
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
Шинник
мин
-
Смирнов
Артем Смирнов
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
76
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
83
-
Дудченко
Константин Дудченко
7'
90
-
Алхазов
Александр Алхазов
1'
90
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Быков
Роман Быков
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Васиев
Фарход Васиев
-
Стешин
Евгений Стешин
-
Ятченко
Евгений Ятченко