Торпедо
мин
-
Федоров
Максим Федоров
57
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
82
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Газинский
Юрий Газинский
46
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
2'
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
90
Запасные
-
Таранов
Владимир Таранов
-
Лунев
Андрей Лунев
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Молодцов
Артем Молодцов
-
Родин
Иван Родин
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
-
Кортава
Дмитрий Кортава
Нефтехимик
мин
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
85
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
90
-
Махмутов
Руслан Махмутов
90
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Морозов
Сергей Морозов
90
-
Галиулин
Вагиз Галиулин
89
-
Джалилов
Алишер Джалилов
90
-
Портнягин
Игорь Портнягин
4'
82'
87
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
59
Запасные
-
Котляров
Алексей Котляров
-
Бочаров
Никита Бочаров
-
Пискунов
Антон Пискунов
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Куликов
Александр Куликов
-
Нуров
Георгий Нуров