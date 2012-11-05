Салют
мин
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
82
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Кобенко
Андрей Кобенко
59
-
Алборов
Мирза Алборов
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
90
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
90'
90
-
Бажев
Амир Бажев
71
Запасные
-
Дегтев
Денис Дегтев
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Курачинов
Азамат Курачинов
-
Сикач
Степан Сикач
-
Старков
Вадим Старков
-
Яковлев
Максим Яковлев
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза
Уфа
мин
-
Духнов
Евгений Духнов
90
-
Кобозев
Евгений Кобозев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Войдель
Роман Войдель
82
-
Васильев
Алексей Васильев
90
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Карлос
Диего Карлос
68
-
Данилов
Сергей Данилов
90
-
Маркосов
Михаил Маркосов
49'
90
Запасные
-
Изотов
Дмитрий Изотов
-
Василенко
Александр Василенко
-
Тишкин
Максим Тишкин
-
Михеев
Андрей Михеев
-
Кириллов
Юрий Кириллов
-
Галыш
Виталий Галыш
-
Киреев
Антон Киреев