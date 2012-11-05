Ротор
мин
-
Ионов
Илья Ионов
90
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
59'
67'
76
-
Пугин
Алексей Пугин
83
-
Ваганов
Сергей Ваганов
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Рылов
Артур Рылов
72
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
66
Запасные
-
Арлашин
Денис Арлашин
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Шумилин
Сергей Шумилин
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Фомин
Семен Фомин
-
Глушков
Никита Глушков
Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Волков
Максим Волков
59
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
-
Ткебучава
Давид Ткебучава
-
Джатиев
Донат Джатиев
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев