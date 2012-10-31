Нефтехимик
мин
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
90
-
Махмутов
Руслан Махмутов
79
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
90
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
-
Морозов
Сергей Морозов
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
53
-
Портнягин
Игорь Портнягин
28'
89'
90'
90
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
82
Запасные
-
Бочаров
Никита Бочаров
-
Пискунов
Антон Пискунов
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Куликов
Александр Куликов
-
Джалилов
Алишер Джалилов
-
Нуров
Георгий Нуров
Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Захирович
Аднан Захирович
74
-
Татарчук
Владимир Татарчук
68
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
85
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
90
-
Гошоков
Арсен Гошоков
90
Запасные
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Абазов
Руслан Абазов
-
Замалиев
Наиль Замалиев
-
Коронов
Игорь Коронов
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
-
Болов
Руслан Болов
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго