Химки
мин
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
90
-
Филатов
Валентин Филатов
90
-
Даниловский
Сергей Даниловский
66
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Кузнецов
Андрей Кузнецов
90
-
Соболев
Владимир Соболев
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Комков
Михаил Комков
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
23'
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
78
Запасные
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Андрианов
Сергей Андрианов
-
Котов
Сергей Котов
-
Скобляков
Сергей Скобляков
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
Ротор
мин
-
Тодорович
Иван Тодорович
82
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Ионов
Илья Ионов
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Васянович
Андрей Васянович
88
-
Пугин
Алексей Пугин
90
-
Ваганов
Сергей Ваганов
90
-
Фомин
Семен Фомин
78
-
Рылов
Артур Рылов
66
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90
Запасные
-
Шумилин
Сергей Шумилин
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Арлашин
Денис Арлашин
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Глушков
Никита Глушков
-
Зинин
Илья Зинин