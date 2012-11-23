Шинник
мин
-
Смирнов
Артем Смирнов
90
-
Васиев
Фарход Васиев
77
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
79
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
90
-
Алхазов
Александр Алхазов
8'
19'
90
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Зайка
Яков Зайка
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Ндри
Алли Ндри
-
Стешин
Евгений Стешин
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
СКА-Хабаровск
мин
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
62
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Арзуманян
Роберт Арзуманян
78'
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
35
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Дебле
Серж Дебле
-
Агапов
Александр Агапов
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
Удалый
Игорь Удалый
-
Никифоров
Владислав Никифоров
-
Мамтов
Хасан Мамтов
-
Радченко
Александр Радченко