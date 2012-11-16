Сочи
мин
-
Андреев
Максим Андреев
90
-
Лопес Хуэска
Карлос Даниэль Лопес Хуэска
77
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Матрахов
Евгений Матрахов
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
90
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
88
-
Лебедев
Юрий Лебедев
89
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Мязин
Андрей Мязин
55'
63'
90
Запасные
-
Григорьев
Сергей Григорьев
-
Усанов
Максим Усанов
-
Арлашин
Андрей Арлашин
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
-
Круподер
Александр Круподер
Енисей
мин
-
Рожков
Павел Рожков
70
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
86
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
58
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
15'
90
-
Алексеев
Сергей Алексеев
90
Запасные
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Маргасов
Тимофей Маргасов
-
Чуперка
Валерий Чуперка
-
Роденков
Юрий Роденков