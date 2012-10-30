Балтика
мин
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Каленкович
Виталий Каленкович
78
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
87'
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Волков
Максим Волков
60
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Ткебучава
Давид Ткебучава
-
Джатиев
Донат Джатиев
-
Колинько
Александр Колинько
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
-
Левшин
Владимир Левшин
-
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
Салют
мин
-
Сикач
Степан Сикач
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
87
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза
90
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
90
-
Бажев
Амир Бажев
79
Запасные
-
Дегтев
Денис Дегтев
-
Курачинов
Азамат Курачинов
-
Криворучко
Александр Криворучко
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Кобенко
Андрей Кобенко
-
Алборов
Мирза Алборов
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов