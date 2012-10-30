Уфа
мин
-
Кобозев
Евгений Кобозев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Василенко
Александр Василенко
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Карлос
Диего Карлос
90
-
Галыш
Виталий Галыш
53
-
Данилов
Сергей Данилов
90
-
Маркосов
Михаил Маркосов
30'
90
Запасные
-
Духнов
Евгений Духнов
-
Степанов
Игорь Степанов
-
Путилин
Сергей Путилин
-
Маляров
Никита Маляров
-
Михеев
Андрей Михеев
-
Кириллов
Юрий Кириллов
-
Васильев
Александр Васильев
Волгарь
мин
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Печник
Андрей Печник
46
-
Тузовский
Роман Тузовский
80
-
Ридель
Владимир Ридель
90
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Петривский
Тарас Петривский
90
-
Машуков
Аслан Машуков
90
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
73
-
Чочиев
Алан Чочиев
89'
90
-
Дегтярев
Александр Дегтярев
60
Запасные
-
Морейра Сильва
Элисон Пьер Морейра Сильва
-
Шаров
Сергей Шаров
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Марущак
Кирилл Марущак
-
Коробка
Владимир Коробка
-
Романенко
Владимир Романенко
-
Секрет
Антон Секрет