Енисей
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
75
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
85
-
Базанов
Алексей Базанов
90
-
Роденков
Юрий Роденков
63
-
Алексеев
Сергей Алексеев
90
Запасные
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Никитин
Алексей Никитин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Чуперка
Валерий Чуперка
-
Сурнев
Роман Сурнев
-
Чадов
Вячеслав Чадов
Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
82'
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
76
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
89
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Чухлей
Андрей Чухлей
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
Запасные
-
Мельник
Иван Мельник
-
Арапов
Дмитрий Арапов
-
Герк
Анатолий Герк
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Кобялко
Антон Кобялко
-
Бирюков
Михаил Бирюков
-
Манучарян
Эдгар Манучарян