Томь
мин
-
Астахов
Виталий Астахов
90
-
Аравин
Алексей Аравин
85'
90
-
Николов
Пламен Николов
67
-
Терентьев
Денис Терентьев
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
56
-
Зотов
Александр Зотов
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
58
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Голышев
Павел Голышев
14'
90
Запасные
-
Чебану
Илья Чебану
-
Сосновский
Сергей Сосновский
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Строев
Виктор Строев
-
Башкиров
Евгений Башкиров
-
Черевко
Александр Черевко
-
Погребняк
Кирилл Погребняк
Сочи
мин
-
Матрахов
Евгений Матрахов
59
-
Лопес Хуэска
Карлос Даниэль Лопес Хуэска
59
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
90
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
34
-
Мязин
Андрей Мязин
50'
90
Запасные
-
Скворцов
Николай Скворцов
-
Андреев
Максим Андреев
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
-
Иванов
Дмитрий Иванов
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
-
Круподер
Александр Круподер