СКА-Хабаровск
мин
-
Дебле
Серж Дебле
40
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
62
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Зуев
Константин Зуев
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Мамтов
Хасан Мамтов
46
Запасные
-
Агапов
Александр Агапов
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
Мицейка
Дариус Мицейка
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Никифоров
Владислав Никифоров
-
Радченко
Александр Радченко
-
Луценко
Евгений Луценко
Нефтехимик
мин
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
90
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
90
-
Махмутов
Руслан Махмутов
82
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Морозов
Сергей Морозов
90
-
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Портнягин
Игорь Портнягин
90
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
31
Запасные
-
Котляров
Алексей Котляров
-
Пискунов
Антон Пискунов
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Куликов
Александр Куликов
-
Хагуш
Анри Хагуш
-
Нуров
Георгий Нуров