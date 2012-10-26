Торпедо
мин
-
Федоров
Максим Федоров
49
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
54
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Молодцов
Артем Молодцов
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
79
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
43'
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
63
Запасные
-
Таранов
Владимир Таранов
-
Лунев
Андрей Лунев
-
Самсонов
Артем Самсонов
-
Большаков
Денис Большаков
-
Родин
Иван Родин
-
Козлов
Андрей Козлов
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
Уфа
мин
-
Кобозев
Евгений Кобозев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Василенко
Александр Василенко
90
-
Войдель
Роман Войдель
82
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Карлос
Диего Карлос
46
-
Васильев
Александр Васильев
75
-
Данилов
Сергей Данилов
90
-
Маркосов
Михаил Маркосов
32'
59'
90
Запасные
-
Духнов
Евгений Духнов
-
Степанов
Игорь Степанов
-
Путилин
Сергей Путилин
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Маляров
Никита Маляров
-
Кириллов
Юрий Кириллов
-
Осадчук
Сергей Осадчук