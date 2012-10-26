Волгарь
мин
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
64
-
Ридель
Владимир Ридель
90
-
Печник
Андрей Печник
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Петривский
Тарас Петривский
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
83
-
Машуков
Аслан Машуков
90
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
58
-
Чочиев
Алан Чочиев
90
-
Дегтярев
Александр Дегтярев
90
Запасные
-
Морейра Сильва
Элисон Пьер Морейра Сильва
-
Шаров
Сергей Шаров
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
-
Локтионов
Роман Локтионов
-
Коробка
Владимир Коробка
-
Секрет
Антон Секрет
-
Антипенко
Александр Антипенко
Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Волков
Максим Волков
90
-
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
49
-
Чиркин
Григорий Чиркин
42'
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
86
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
83'
90
-
Гацко
Андрей Гацко
23
Запасные
-
Джатиев
Донат Джатиев
-
Ткебучава
Давид Ткебучава
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
-
Каленкович
Виталий Каленкович