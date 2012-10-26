Салют
мин
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
84
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Алборов
Мирза Алборов
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
90
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза
90
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
60
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
90
-
Бажев
Амир Бажев
71
Запасные
-
Курачинов
Азамат Курачинов
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Сикач
Степан Сикач
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Кобенко
Андрей Кобенко
-
Яковлев
Максим Яковлев
-
Кушов
Сергей Кушов
Химки
мин
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
90
-
Филатов
Валентин Филатов
90
-
Даниловский
Сергей Даниловский
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Соболев
Владимир Соболев
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Комков
Михаил Комков
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
90
-
Гвазава
Леван Гвазава
90
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
45'
90
Запасные
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Кобзарь
Евгений Кобзарь
-
Котов
Сергей Котов
-
Кулешов
Владимир Кулешов
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Ковба
Денис Ковба
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев