Уфа
мин
-
Духнов
Евгений Духнов
90
-
Кобозев
Евгений Кобозев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Аликин
Павел Аликин
60
-
Василенко
Александр Василенко
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Васильев
Александр Васильев
68
-
Кириллов
Юрий Кириллов
84
-
Галыш
Виталий Галыш
22'
90
-
Данилов
Сергей Данилов
90
Запасные
-
Степанов
Игорь Степанов
-
Путилин
Сергей Путилин
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Карлос
Диего Карлос
-
Маляров
Никита Маляров
-
Осадчук
Сергей Осадчук
-
Киреев
Антон Киреев
СКА-Хабаровск
мин
-
Дебле
Серж Дебле
46
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
76
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Арзуманян
Роберт Арзуманян
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Зуев
Константин Зуев
67
-
Зюзин
Максим Зюзин
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
63
-
Славнов
Роман Славнов
90
Запасные
-
Агапов
Александр Агапов
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
-
Мицейка
Дариус Мицейка
-
Соловей
Михаил Соловей
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Мамтов
Хасан Мамтов
-
Радченко
Александр Радченко