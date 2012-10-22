Ротор
мин
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Олеников
Николай Олеников
63'
90
-
Хинчагов
Девико Хинчагов
90
-
Ионов
Илья Ионов
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
40'
86
-
Пугин
Алексей Пугин
90
-
Ваганов
Сергей Ваганов
73
-
Рылов
Артур Рылов
66
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
46
Запасные
-
Шумилин
Сергей Шумилин
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Арлашин
Денис Арлашин
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Глушков
Никита Глушков
-
Зинин
Илья Зинин
Сочи
мин
-
Андреев
Максим Андреев
67
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Мязин
Андрей Мязин
90
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
90
Запасные
-
Усанов
Максим Усанов
-
Лопес Хуэска
Карлос Даниэль Лопес Хуэска
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
-
Лебедев
Юрий Лебедев
-
Круподер
Александр Круподер