Томь
мин
-
Астахов
Виталий Астахов
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Николов
Пламен Николов
90
-
Терентьев
Денис Терентьев
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
80
-
Бендзь
Сергей Бендзь
90
-
Димидко
Александр Димидко
20'
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
60
-
Сабитов
Ренат Сабитов
88
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Погребняк
Кирилл Погребняк
71
Запасные
-
Чебану
Илья Чебану
-
Строев
Виктор Строев
-
Башкиров
Евгений Башкиров
-
Зотов
Александр Зотов
-
Черевко
Александр Черевко
-
Голышев
Павел Голышев
Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
60
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Алборов
Мирза Алборов
78
-
Ткачук
Денис Ткачук
84
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза
44
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
90
-
Бажев
Амир Бажев
90
Запасные
-
Курачинов
Азамат Курачинов
-
Лантратов
Илья Лантратов
-
Сикач
Степан Сикач
-
Старков
Вадим Старков
-
Кобенко
Андрей Кобенко
-
Яковлев
Максим Яковлев
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов