Шинник
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
86
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Корытько
Владимир Корытько
10'
90
-
Алхазов
Александр Алхазов
67
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Дзуцев
Алан Дзуцев
-
Смирнов
Артем Смирнов
-
Стешин
Евгений Стешин
-
Сухов
Александр Сухов
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Валикаев
Артур Валикаев
Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
46
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Герк
Анатолий Герк
39
-
Кобялко
Антон Кобялко
59
-
Гогниев
Спартак Гогниев
45'
90
Запасные
-
Мельник
Иван Мельник
-
Арапов
Дмитрий Арапов
-
Чухлей
Андрей Чухлей
-
Семакин
Максим Семакин
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Бирюков
Михаил Бирюков
-
Манучарян
Эдгар Манучарян