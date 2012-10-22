Нефтехимик
мин
-
Бочаров
Никита Бочаров
90
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
90
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Морозов
Сергей Морозов
90
-
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
90'
90
-
Джалилов
Алишер Джалилов
90
-
Нуров
Георгий Нуров
62
-
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
-
Котляров
Алексей Котляров
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Куликов
Александр Куликов
-
Хагуш
Анри Хагуш
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
Енисей
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
90
-
Кожанов
Олег Кожанов
28
-
Базанов
Алексей Базанов
90
-
Алексеев
Сергей Алексеев
90
Запасные
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Никитин
Алексей Никитин
-
Сурнев
Роман Сурнев
-
Роденков
Юрий Роденков
-
Чадов
Вячеслав Чадов