Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Волков
Максим Волков
85
-
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
21'
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
74
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Гацко
Андрей Гацко
89
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
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Джатиев
Донат Джатиев
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Левшин
Владимир Левшин
Спартак-Нальчик
мин
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Коченков
Антон Коченков
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Замалиев
Наиль Замалиев
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
68
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
76
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
90
Запасные
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Коронов
Игорь Коронов
-
Гошоков
Арсен Гошоков