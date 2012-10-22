Химки
мин
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
90
-
Филатов
Валентин Филатов
85
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Кузнецов
Андрей Кузнецов
90
-
Соболев
Владимир Соболев
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Комков
Михаил Комков
49'
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
57'
90
-
Гвазава
Леван Гвазава
90
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
74
Запасные
-
Кобзарь
Евгений Кобзарь
-
Котов
Сергей Котов
-
Скобляков
Сергей Скобляков
-
Кулешов
Владимир Кулешов
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
-
Ковба
Денис Ковба
Торпедо
мин
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
89
-
Пономарев
Владимир Пономарев
60'
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
62
-
Молодцов
Артем Молодцов
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
15'
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
9'
90'
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
73
Запасные
-
Таранов
Владимир Таранов
-
Федоров
Максим Федоров
-
Лунев
Андрей Лунев
-
Самсонов
Артем Самсонов
-
Родин
Иван Родин
-
Козлов
Андрей Козлов
-
Кортава
Дмитрий Кортава