Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
67
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
55
-
Щаницин
Александр Щаницин
4'
59'
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
83
-
Кобялко
Антон Кобялко
33'
73
Запасные
-
Мельник
Иван Мельник
-
Арапов
Дмитрий Арапов
-
Семакин
Максим Семакин
-
Герк
Анатолий Герк
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Бирюков
Михаил Бирюков
-
Манучарян
Эдгар Манучарян
Нефтехимик
мин
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
77
-
Махмутов
Руслан Махмутов
90
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
-
Куликов
Александр Куликов
71
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Морозов
Сергей Морозов
90
-
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
-
Портнягин
Игорь Портнягин
90
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
65
Запасные
-
Котляров
Алексей Котляров
-
Бочаров
Никита Бочаров
-
Пискунов
Антон Пискунов
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Нуров
Георгий Нуров