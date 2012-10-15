СКА-Хабаровск
мин
-
Дебле
Серж Дебле
39
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Зуев
Константин Зуев
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
75
-
Зюзин
Максим Зюзин
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
46
-
Славнов
Роман Славнов
57'
90
Запасные
-
Агапов
Александр Агапов
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
Мицейка
Дариус Мицейка
-
Мурнин
Андрей Мурнин
-
Никифоров
Владислав Никифоров
-
Мамтов
Хасан Мамтов
-
Радченко
Александр Радченко
Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
73
-
Каленкович
Виталий Каленкович
80
-
Левшин
Владимир Левшин
90
-
Волков
Максим Волков
80
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Гацко
Андрей Гацко
90
Запасные
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
-
Джатиев
Донат Джатиев
-
Ткебучава
Давид Ткебучава
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Крючков
Владислав Крючков