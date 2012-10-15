Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Замалиев
Наиль Замалиев
90
-
Балов
Рустам Балов
46
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
90
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
54'
70
Запасные
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Суслов
Кирилл Суслов
-
Абазов
Руслан Абазов
-
Шаваев
Алихан Шаваев
-
Коронов
Игорь Коронов
-
Гошоков
Арсен Гошоков
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
Химки
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
86
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
90
-
Даниловский
Сергей Даниловский
90
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
90
-
Кузнецов
Андрей Кузнецов
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Соболев
Владимир Соболев
63
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
69
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
61
-
Гвазава
Леван Гвазава
90
Запасные
-
Кобзарь
Евгений Кобзарь
-
Будаков
Александр Будаков
-
Филатов
Валентин Филатов
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Комков
Михаил Комков
-
Воронкин
Артем Воронкин
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин