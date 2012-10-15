Волгарь
мин
-
Тузовский
Роман Тузовский
58
-
Ридель
Владимир Ридель
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
84
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Дегтярев
Александр Дегтярев
88
-
Антипенко
Александр Антипенко
76
Запасные
-
Морейра Сильва
Элисон Пьер Морейра Сильва
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
-
Петривский
Тарас Петривский
-
Машуков
Аслан Машуков
-
Чочиев
Алан Чочиев
-
Секрет
Антон Секрет
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
Томь
мин
-
Астахов
Виталий Астахов
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Николов
Пламен Николов
90
-
Терентьев
Денис Терентьев
90
-
Бендзь
Сергей Бендзь
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
88
-
Нагибин
Иван Нагибин
71
-
Сорокин
Валерий Сорокин
70
-
Хазов
Антон Хазов
8
Запасные
-
Вашек
Петр Вашек
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Строев
Виктор Строев
-
Башкиров
Евгений Башкиров
-
Черевко
Александр Черевко
-
Голышев
Павел Голышев
-
Погребняк
Кирилл Погребняк