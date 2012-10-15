Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Алборов
Мирза Алборов
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
59'
84
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза
81
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
90
-
Бажев
Амир Бажев
82
Запасные
-
Курачинов
Азамат Курачинов
-
Сикач
Степан Сикач
-
Старков
Вадим Старков
-
Яковлев
Максим Яковлев
-
Кушов
Сергей Кушов
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
Бурмистров
Дмитрий Бурмистров
Ротор
мин
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
78
-
Пугин
Алексей Пугин
67
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Ваганов
Сергей Ваганов
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90
Запасные
-
Шумилин
Сергей Шумилин
-
Хинчагов
Девико Хинчагов
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Арлашин
Денис Арлашин
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Глушков
Никита Глушков
-
Рылов
Артур Рылов