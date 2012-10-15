Сочи
мин
-
Матрахов
Евгений Матрахов
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
90
-
Андреев
Максим Андреев
69'
90
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
46
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Семенов
Алексей Семенов
46
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Мязин
Андрей Мязин
59'
90'
90
Запасные
-
Лопес Хуэска
Карлос Даниэль Лопес Хуэска
-
Григорьев
Сергей Григорьев
-
Усанов
Максим Усанов
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
-
Иванов
Дмитрий Иванов
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
-
Круподер
Александр Круподер
Шинник
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Сухов
Александр Сухов
85
-
Валикаев
Артур Валикаев
78
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
11'
87
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
68
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
-
Зайка
Яков Зайка
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Дойати
Марат Дойати
-
Смирнов
Артем Смирнов
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Алхазов
Александр Алхазов