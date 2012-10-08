Нефтехимик
мин
-
Джанелидзе
Георгий Джанелидзе
90
-
Махмутов
Руслан Махмутов
90
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
90
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Портнягин
Игорь Портнягин
45'
90
Запасные
-
Бочаров
Никита Бочаров
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Пискунов
Антон Пискунов
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Морозов
Сергей Морозов
-
Нуров
Георгий Нуров
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
Шинник
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
24'
55'
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Зайка
Яков Зайка
-
Смирнов
Артем Смирнов
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Стешин
Евгений Стешин
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Алхазов
Александр Алхазов